Damals stellte ich mir vor, dass ich mal im kreativen Bereich arbeiten möchte. Modedesign fand ich sehr interessant, aber nach meinem Schulpraktikum bei einem Modedesigner in Manchester hatte sich dieser Traum erledigt.



Es machte mir überhaupt keinen Spaß, was vielleicht auch daran lag, dass ich die ganze Zeit Klamotten sortieren musste. Ich fühlte mich nicht wohl in der Branche. Jetzt mache ich etwas ganz anderes: Ich studiere Mathe. Das hätte ich mir in der Pubertät niemals vorstellen können, aber ich war schon in der Schule immer gut darin. In meinem Studium gibt es nur sehr wenige Frauen. Ich bin stolz darauf, mich zwischen den Männern behaupten zu können.