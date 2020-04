Den Rest des Tages kümmere ich mich um Verschiedenes: Wenn im Check-in oder Daily herauskam, dass etwas umgeplant oder mit dem Management neu besprochen werden muss, mache ich das. Generell verbringe ich viel Zeit mit Planung: Was muss als nächstes getan werden, was ist weniger dringend? Außerdem habe ich sehr viele Meetings mit dem Team, dem Management und den anderen Product Ownern, in denen wir uns über den aktuellen Stand austauschen.

bento: Es gibt mehrere Product Owner?

Julia: In unserem Unternehmen gibt es etwa 20 Produktteams, die alle an etwas anderem arbeiten und ihren eigenen Product Owner haben. Das eine Team kümmert sich um die Registrierung der Kunden in unserer App, ein anderes um die Bezahlvorgänge, wieder ein anderes um die Routen-Planung. Mein Team besteht aus zwölf Personen und ist zuständig für alle Themen rund um die sogenannte User Journey, also das Kundenerlebnis ab der Buchung einer Fahrt bis zum Ausstieg.