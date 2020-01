Denn auch wenn im Vertrag steht, dass du zum Beispiel nur drei Monate Probezeit hast, bist du danach trotzdem noch nicht komplett abgesichert: In den Monaten zwischen Ende der Probezeit und bevor das Kündigungsschutzgesetz gilt oder in kleineren Unternehmen kannst du ohne Angabe von Gründen gekündigt werden – die Kündigungsfrist ist dann nur länger als in der Probezeit.

Gibt es immer eine Probezeit?

Eine Probezeit ist, außer in Ausbildungsverhältnissen, nicht gesetzlich vorgeschrieben. Sie wird aber meistens in Arbeitsverträgen vereinbart. Wenn du in einem neuen Unternehmen einen Job beginnst, kannst du für gewöhnlich mit einer Probezeit rechnen.

Wenn keine Probezeit vereinbart ist, gilt zu Beginn deines Arbeitsverhältnisses eine Kündigungsfrist von vier Wochen zum 15. eines Monats oder zum Ende eines Kalendermonats (§ 622 Abs. 1 BGB) – oder eine längere Frist, wenn das im Vertrag vereinbart wurde.

Kann die Probezeit im Nachhinein auch verlängert oder verkürzt werden?

Ja, theoretisch kann dein Arbeitgeber die Probezeit – aus welchen Gründen auch immer – verlängern. Allerdings kann sie insgesamt nicht länger als sechs Monate werden. Außerdem musst du einverstanden sein, einseitig kann die Probezeit nicht verlängert werden. "Aber wer widerspricht schon, wenn die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber sagt, dass sie oder er die Probezeit verlängern will? Die Angst und auch die Gefahr, dass die Alternative eine Entlassung ist, ist wahrscheinlich zu groß," weiß Benedikt.

Dein Arbeitgeber kann deine Probezeit auch verkürzen – aber auch hier gilt, dass das nur mit deinem Einverständnis geht. "Denn die Probezeit gilt ja für beide Seiten," erinnert Benedikt. Wenn du dir also noch nicht sicher bist, ob du bleiben willst, musst du darauf nicht eingehen.

In der Probezeit krank – ist das schlimm?

Wer krank ist, ist kank. Wenn der Arbeitgeber einem das negativ auslegt, ist man vielleicht eh nicht im richtigen Unternehmen.

Wer in den ersten vier Wochen seines neuen Jobs krank wird, bekommt die Zeit der Arbeitsunfähigkeit von seinem Lohn abgezogen – das hat allerdings nichts mit der Probezeit zu tun, das wäre auch so, wenn keine Probezeit vereinbart wäre (§ 3 Abs. 3 EFZG). Wer gesetzlich krankenversichert ist, bekommt in der Zeit Krankengeld.

Ansonsten gelten in der Probezeit die gleichen Regeln, wie bei jedem auch schon länger Beschäftigten: Ab sechs Wochen Arbeitsunfähigkeit zahlt die Krankenkasse ein Krankengeld.

Entfristung, Festanstellung nach Praktikum oder Rückkehr, nachdem ich kurz woanders gearbeitet habe: Kann ich eine weitere Probezeit bekommen?

Ja, mit einem neuen Arbeitsvertrag, auch im selben Unternehmen, kannst du grundsätzlich auch eine neue Probezeit mit einer verkürzten Kündigungsfrist bekommen. Zum Beispiel wenn du vorher als Praktikant oder Werkstudent in dem Betrieb warst und dann als fest Angestellter anfängst. Hauptsache deine Tätigkeit ist eine andere als zuvor.

Und auch, wenn Du das Unternehmen verlässt und dann nach ein paar Jahren wieder zurückkommst, ist eine neue Probezeit erlaubt.

Anders ist es, wenn du einen befristeten Arbeitsvertrag hattest und danach im selben Unternehmen im selben Job nahtlos in den nächsten Arbeitsvertrag (nochmal befristet oder entfristet) wechselst, deine Tätigkeit also gleichbleibend verlängert wird: Deine Probezeit darf insgesamt maximal sechs Monate lang sein. Wenn du diese sechs Monate Probezeit in deinem ersten Arbeitsvertrag bereits hattest, darfst du keine neue bekommen (Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg). Wenn du in deinem ersten Vertrag aber zum Beispiel drei Monate Probezeit hattest, darfst du in deinem zweiten wieder drei Monate Probezeit haben – aber nicht mehr. Bis du auf insgesamt maximal sechs Monate Probezeit kommst. "Du hast dann ja schon gezeigt, dass du für den Job geeignet bist und eine erneute Erprobung über sechs Monate hinaus ist deshalb unzulässig", erklärt Benedikt.