Art

Comics können mehr als toxische Männlichkeit

"Trubel mit Ted" ist dafür ein schönes Beispiel.

Ted ist ein großer Mann, der sich auf viel zu langen Beinen ungelenk durchs Leben bewegt. Seinen Kopf hält er versteckt zwischen seinen hochgezogenen Schultern. Man sieht der Figur an, dass sie sich nicht so richtig wohlfühlt. Ted hat das Asperger-Syndrom, eine Form des Autismus. Es fällt ihm schwer, sozial zu interagieren. So übt er Sarkasmus und lacht dann viel zu lang über seinen eigenen Witz. Oder er nimmt auf der Straße einen Flyer an, um sich gleich darauf zu ärgern: "Jetzt bin ich verpflichtet, hinzugehen!" und steht am Abend unbehaglich in der Ecke eines Konzertsaales herum. "Trubel mit Ted" lässt einen an vielen Stellen schmunzeln.

"Das könnte meinem Bruder auch passieren", sagt die Autorin Émilie Gleason, 28. Es ist seine Geschichte, die sie im Comic erzählt. Er hat ebenfalls das Asperger-Syndrom und kann selten nein sagen. "Immer, wenn er an einer Hilfsorganisation vorbeikommt, die Geld sammelt, endet es damit, dass er spendet. Er weiß sonst nicht, wie er aus der Situation herauskommen soll", sagt sie und lacht. Ihr Bruder sei es auch gewesen, der sie zu der Geschichte inspiriert habe. "Ich wollte einen Comic schreiben, der seine Welt zeigt."