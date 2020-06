Ich machte sogar einen Schritt, den ich eigentlich ausgeschlossen hatte: Ich bewarb mich bei einer PR-Agentur auf eine Stelle als Trainee. Im Vorstellungsgespräch hatte ich das Gefühl, sie würden versuchen, mich zu überzeugen, und nicht umgekehrt. Als Sprachrohr für große Unternehmen zu fungieren, erschien mir einfach nicht als gesellschaftlich sinnvoll; es war nicht, was ich machen wollte. Doch ich brauchte wieder ein geregeltes Einkommen und als mir die Stelle angeboten wurde, sagte ich zu. Im Herbst 2019 fing ich in der Agentur an, mit einem Einstiegsgehalt von 2.500 Euro brutto pro Monat.

Endlich wieder ein strukturierter Alltag – aber kaum Gestaltungsmöglichkeiten

Die ersten Wochen im Job waren stressig. Ich arbeitete viel und musste mich nebenbei um die Wohnungssuche kümmern. Aber ich war froh, wieder einen strukturierten Alltag zu haben. In einem Großteil meiner Arbeitszeit schreibe ich Texte – etwa Pressemitteilungen oder Blogbeiträge – für unsere Kunden, meist große Unternehmen. Die Texte schicke ich an meinen Chef, der sie überarbeitet und an die Kunden weiterleitet. Es wird viel Output verlangt, aber das ist okay für mich. Schnelles Lesen und Schreiben habe ich ja an der Uni gelernt.