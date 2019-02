Kristen Lester, die das Drehbuch zu "Purl" geschrieben und Regie geführt hat, hat diese Erfahrung selbst gemacht. Der Film basiere auf ihrem ersten Job als Trickfilm-Zeichnerin, erzählt sie in einem Behind the Scenes-Video. Damals sei sie die einzige Frau in einem Raum voller Männer gewesen. "Um das tun zu können, was ich liebe, wurde ich einer von ihnen." Erst als sie bei Pixar mit Frauen in ein Team kam, habe sie gemerkt, wie sehr sie vorher ihre weibliche Seite versteckt habe.