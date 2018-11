Was er an ihrem Job liebt:

"Am schönsten sind für mich die Momente, wenn ein Mensch zu mir sagt, sein oder ihr Leben sei durch die Behandlung einfacher geworden. Ich arbeite in einem Schmerzzentrum, das heißt, die Patientinnen und Patienten kämpfen entweder schon sehr lange mit Schmerzen oder haben sehr starke, akute. Da ist es natürlich großartig, wenn man gemeinsam einen Behandlungsplan findet, der dieser Person hilft."

Warum er trotzdem manchmal am liebsten aufhören würde:



"Die perfekte Behandlung in gerade mal 15 bis 20 Minuten zu entwickeln, ist sehr schwer.

Wenn ich jeden Tag drei Patienten pro Stunde mit einer jeweils individuellen Leidensgeschichte behandele und das neun Stunden lang, frage ich mich schon, wie ich so immer 100 Prozent geben soll.

Was er sich wünscht:

"Ich habe während meiner Ausbildung allein für das Schulgeld 14.000 Euro gezahlt. Da sind noch keine Lebenshaltungskosten drin. Also muss man neben den 40 Wochenstunden Schule noch arbeiten. Und selbst nach dem Abschluss muss man noch privat die benötigten Fortbildungen bezahlen.

Dieses System muss sich unbedingt ändern!

Das Wichtigste ist: das Schulgeld abschaffen und die Fortbildungen in die Ausbildung integrieren. Nur so lockt man Menschen in diesen eigentlich wunderschönen Beruf. Das tut am Ende auch den Patienten gut, die nur so die Behandlung bekommen, die sie benötigen."

Sarah, 27, Physiotherapeutin aus Leipzig

Was sie an ihrem Job liebt:

"Ich habe so viele Möglichkeiten, anderen Menschen zu helfen und gleichzeitig den menschlichen Körper besser zu verstehen. Gerade das feine Balancespiel aus Psyche und Physis ist dabei interessant für mich. Ich finde es jedes Mal wieder schön, wenn meine Patienten über die Therapie mehr über sich selbst erfahren und wie sie sich selbst helfen können."

Warum sie trotzdem manchmal lieber aufhören würde:

"Ich habe darüber nachgedacht, alles hinzuschmeißen, als ich erlebt habe, dass ich mit meinem Gehalt bei der neuen Wohnungsgesellschaft nicht als solvent genug gelte, um eine Wohnung ohne eine Bürgschaft meines Vaters anzumieten. Trotz einer Vollzeitstelle, Zusatzqualifikationen, Zusatzverpflichtungen und Überstunden."

Was sie sich wünscht:

"Dass die Regierung, Verbände und die breite Öffentlichkeit begreifen, welchen Beitrag wir zum Wohlergehen dieses Landes leisten. Wir sind nicht die einzigen, aber wir sind ein wichtiger Teil und so sollten wir auch bezahlt werden. Wir geben so viel und bekommen finanziell und in Form von Anerkennung so wenig zurück.

Ich lebe, um anderen zu helfen, mit all meinem Herzblut und aus Überzeugung. Aber ganz ohne Gegenleistung wird es mich irgendwann auffressen, bis nichts mehr von mir übrig ist."