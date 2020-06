Uni und Arbeit

Gutes Gehalt, Chance auf Verbeamtung: So will die Feuerwehr ihr Nachwuchsproblem lösen

Weshalb dieser Weg für Michel ideal ist – und vor welchen Problemen die Berufsfeuerwehr aktuell steht.

Michel Harder, 28, fand seinen Traumberuf auf der Couch. Er schaute die Serie "Feuer und Flamme" vom WDR über eine Feuerwehrwache in Gelsenkirchen. Brennende Gebäude und Pkws, Menschen in Not, ein Team, das immer den Überblick behalten und Gefahren schnell erkennen muss. Da wurde ihm klar: Er will Berufsfeuerwehrmann werden. Den alten Weg, über eine abgeschlossene, handwerkliche Ausbildung, konnte er sich nicht leisten, zu gering das Ausbildungsgehalt. Zufällig erfuhr Michel von einer neuen Ausbildung bei der Feuerwehr in Hamburg für junge Leute. Ersetzt der neue Weg die früher benötigten, handwerklichen Vorkenntnisse – und löst er tatsächlich das Nachwuchsproblem?

Es war wohl nicht nur diese eine Stunde Lokalfernsehen, die Michel auf die Idee brachte, aber es war das Erlebnis, das ihm in Erinnerung blieb. Michel sagt, er habe schon während seines Studiums der Bewegungswissenschaften in Hamburg gemerkt, dass er gerne körperlich arbeiten wollte, im Hörsaal oder am Schreibtisch zu sitzen, das sei nichts für ihn gewesen. Kurz vor seinem Abschluss habe er das Studium deshalb abgebrochen und nach Alternativen gesucht.

Lange war es üblich, dass, wer Berufsfeuerwehrmann oder -feuerwehrfrau werden wollte, eine abgeschlossene, handwerkliche Ausbildung benötigte. Wer mal als Zimmermann gearbeitet hat, kann einschätzen, wann ein Dachstuhl während eines Brandes einstürzen könnte, eine Klempnerin weiß, wo sie das Wasser bei einem Rohrbruch abstellen muss – so die Idee.

Michel überlegte deshalb, Tischler zu werden. "Aber als ich erfahren habe, was ich da als Auszubildender bekommen würde, war mir klar: Das kann ich nicht", erinnert er sich. Mit 24 war Michel unerwartet Vater geworden. Ein angehender Tischler verdient in seinem ersten Lehrjahr etwa 515 Euro brutto im Monat. Auch mit dem Gehalt seiner Frau hätte das für die kleine Familie nicht gereicht.



Die Alten gehen in Rente, es kommen kaum Junge nach

Ein angehender Feuerwehrmann und Freund aus der Fußballmannschaft erzählte ihm von einem neuen Ausbildungsweg bei der Feuerwehr Hamburg. Junge Leute zwischen 16 und 35 sollten sich direkt bei der Feuerwehr ausbilden lassen können – egal mit welchen Vorkenntnissen.

Das Timing war perfekt. Michel bewarb sich, bestand den Eistellungstest (bento) und fing im Spätsommer 2018 seine dreijährige Ausbildung zum Berufsfeuerwehrmann an (Feuerwehr Hamburg). Während der Ausbildung verdient er dort knapp 1000 Euro brutto pro Monat, vielmehr als er während der Tischlerlehre bekommen hätte.