Das hat Spahn gesagt:

Viele Beschäftigte in Heimen und ambulanten Diensten hätten ihre Stundenzahl reduziert, sagte Spahn zur Augsburger Allgemeinen. Das bedeute, man müsse "ein Auge auf die Arbeitsbedingungen werfen". Und weiter: "Wenn von einer Million Pflegekräften 100.000 nur drei, vier Stunden mehr pro Woche arbeiten würden, wäre schon viel gewonnen", so Spahn.



Vor allem dieser Satz wurde in den sozialen Medien kritisiert, weshalb Spahn am Donnerstagnachmittag mit einem Video auf Twitter nachlegte, in dem er sich erklärte. Darin sagt er, innerhalb der vergangenen Jahre sei die Teilzeitquote in Pflegeberufen um rund 40 Prozent gestiegen. Viele Betroffene würden als Begründung den hohen Stress des Berufs nennen, so Spahn. Mit seinem Statement habe er also sagen wollen: Man müsse die Arbeitsbedingungen verbessern, um auf dieses Gefühl zu antworten. Allerdings, so Spahn im Video, müssten diese cVeränderungen vor allem von den Arbeitgebern kommen. Er sei sich sicher, dass dann auch wieder mehr Pflegekräfte in Vollzeit arbeiten würden.