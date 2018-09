In welchen Momenten wolltest du alles hinschmeißen?



"Als ich mit 16 ein Praktikum auf einer geriatrischen Station machte, wollte ich den Menschen helfen. Doch die anderen Pflegekräfte sahen mich als billige Hilfskraft.



Einmal sollte ich eine alte Patientin füttern, die einen Beckenbruch hatte – das ist so ziemlich der schmerzhafteste Bruch, den man haben kann. Sie hatte so starke Schmerzen, dass sie mich bat, den Kopfteil des Bettes nicht zu hoch zu stellen. Da ich nicht wollte, dass sie sich verschluckt, einigten wir uns auf eine halbe Höhe. Ich reichte ihr sehr langsam und in kleinen Portionen das Abendessen an.

Nach zehn Minuten kam eine verärgerte Schwester rein und schrie mich an, was mir denn einfallen würde, dass ich so lange bräuchte und knallte die Tür zu. Die Patientin sah mich mit Tränen in den Augen an und entschuldigte sich tausendfach. Das war der Moment, in dem ich zum ersten mal realisierte, dass hier etwas schief läuft.