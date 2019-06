Die Verbreitung von Persönlichkeitstest habe in Deutschland trotzdem extrem zugenommen, sagt Tröger. Besonders seit man die Tests auch online ausfüllen kann. Die Mitarbeiter der Personalabteilung könnten damit Schwachstellen bei Bewerbern identifizieren, auf die sie im persönlichen Gespräch gezielt eingehen oder unpassende Bewerber schon vorab aussortieren. Das spart Kosten. Da sich das besonders für große Konzerne lohne, würden in diesem Bereich ständig neue Verfahren entwickelt. So verspricht etwa das sogenannte Robot Recruiting maschinelle Auswahlprozesse unter den Schlagworten Künstliche Intelligenz (KI) und Big Data. Weil das Angebot aber so unübersichtlich sei und neue Methoden noch nicht bewährt, würden sich viele Unternehmen eher für Verfahren entscheiden, die bereits etabliert sind, so der Personaler.