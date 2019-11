bento: Auf Social Media liest man unter Beiträgen zu eurem Produkt oft abwertende Kommentare: Das Thema sei eklig, da werde einem ja übel. Meist kommen diese von Männern. Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr so etwas lest?



Kati: Es ist sehr schade – und es zeigt uns immer wieder, wieviel gesellschaftspolitische Arbeit vor uns steht. Es ist zum Beispiel so, dass aufgrund der Tabuisierung des Themas nur wenige Frauen eine Endometriose-Diagnose und entsprechende Behandlung bekommen, obwohl statistisch gesehen jede zehnte Frau betroffen ist. Das ist nicht okay.

bento: Über welchen Markt sprechen wir bei eurem Produkt?