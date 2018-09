Welche Rolle spielt dabei der Schulabschluss?

Wer einen Hochschulabschluss hat, pendelt laut der Studie am weitesten, nämlich 14,5 Kilometer. Wer keinen Schulabschluss hat, legt dagegen nur rund 8,8 Kilometer zurück.

Die Gründe für die angestiegenen Distanzen läge an dem gestiegenen Bedarf an Flexibilität im Job, heißt es in der Studie. Außerdem seien die Mieten in den Großstädten so stark gestiegen, dass die Arbeitnehmer tendenziell eher in die Vororte ziehen, um so Geld zu sparen. Sie müssen als Konsequenz dann weite Stecken bis ins Zentrum zurücklegen.