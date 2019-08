Sind Ostdeutsche daher die besseren Chefs?

"Nö. Wir sind genauso gute oder schlechte Chefs wie alle andere auch. Viele junge Ossis sind hochflexibel und vor allem risikobereit: Einige verlagern ihren Lebensmittelpunkt von großen Städten zurück in den Osten, aufs Land. Dort gibt es Platz, niedrigere Kosten, Gleichgesinnte und trotz aller Provinz die Möglichkeit, Sinnvolles zu arbeiten. In unserem Projekt in der Lausitz stoßen wir überall – beispielsweise in Forst, Cottbus, Spremberg, Löbau oder Görlitz – auf diese Kreativen und Selbstbewussten, die im Grunde wahre Führungspersonen sind.

Was ist daran so besonders?

"In Dresden, Leipzig oder Potsdam ein Start-up zu gründen, ist leicht. Im ländlichen Raum fehlen hingegen die Wirtschaftskraft, die Nachfrage und manchmal auch die Infrastruktur. Wen soll man denn als Kunden haben oder wen einstellen, wenn es gut läuft? Dort ein kreatives Milieu zu schaffen, ist echte Arbeit. Das sind zwar bisher noch wenige, aber man merkt, dass die jungen Ostdeutschen hier was voranbringen wollen."

Es wird immer wieder diskutiert, ob wir eine Ost-Quote für Politik und Wirtschaft brauchen. Jetzt klingst du so, als machen die jungen Ossis die Debatte überflüssig.

"Jein. Zu glauben, dass sich das Missverhältnis in Führungsetagen von selbst auswächst, ist falsch. Bei unseren Eltern hat es nicht geklappt. Ich würde mir wünschen, dass wir zumindest eine ehrliche und offene Debatte über diese Quote führen. Es braucht einen Bewusstseinswandel hin zu einer Führungskultur, die Vielfalt will – übrigens nicht nur mit Blick auf eine Herkunft."

Sondern?

"Wir brauchen alle Schichten und Hintergründe, sonst finden sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einfach nicht wieder. Es geht darum, mit welchem Blick man auf Leben und Arbeit schaut: Wie schaffen wir es, dass man Verantwortung im Job übernehmen und trotzdem eine Familie haben kann, die man nicht nur am Wochenende sieht? Lässt sich Führung so organisieren, dass nicht die bevorzugt werden, die bereit sind, die höchsten Kosten zu tragen? Hier geht es, wie gesagt, nicht um Ossis allein. Aber wenn sich bei der Elitenselektion in Wirtschaft, Politik und Verwaltung nichts tut, dann muss man eben über Zwang nachdenken."