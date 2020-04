Gerechtigkeit

Deutschland chartert trotz Corona ein ganzes Flugzeug – nur um eine 25-Jährige abzuschieben

Wir haben mit der jungen Frau gesprochen.

Ihr Englisch ist nicht so gut. Dennoch sucht Leïla am Telefon nach den richtigen Worten, will unbedingt ihre Geschichte erzählen. Sie fühle sich sehr schlecht, sagt sie. Die Beine würden schmerzen, der Rücken, die Hände. Zu ihrem Schutz ist ihr Name geändert.

Leïla ist 25 Jahre alt und kommt aus Togo. Im November floh sie nach Deutschland, noch am Flughafen München wurde ihr Asyl aberkannt. Seitdem saß sie in einer sogenannten Zurückweisungshaft, obwohl das eigentlich nur für wenige Tage gestattet ist.

Nun soll Leïla abgeschoben werden – für sie wird eigens ein ganzes Flugzeug gechartert.

Am Telefon erzählt sie bento ihre Geschichte. Noch am Dienstag rief sie aus der Haftanstalt im bayerischen Eichstätten an. Täglich durfte sie dort 30 Minuten lang telefonieren. Am Mittwoch kommt sie plötzlich frei, bis zu ihrem Abschiebeflug soll sie in eine Erstaufnahmeeinrichtung.

Mitten in der Coronokrise soll ein Flugzeug eine einzige Frau nach Togo ausfliegen

Es ist kein Abschiebeflug, wie ihn andere abgelehnte Asylbewerber vor ihr erlebten. Drei Mal sollte sie bereits abgeschoben werden, drei Mal wurde der Flug verschoben. Einmal habe sie sich gewehrt, heißt es von der Bundespolizei. Zwei mal hätten "organisatorische Gründe" dahintergesteckt. Nun plant die Bundespolizei den vierten Anlauf ausgerechnet für Anfang Mai – zu einem Zeitpunkt, an dem aufgrund der Coronakrise die Welt stillsteht.

Für Leïla wird eine eigene Maschine gechartert, sagt ihr Anwalt Peter Fahlbusch zu bento. Außerdem solle der derzeit geschlossene Flughafen in Lomé eigens geöffnet werden. Der NDR hatte zuerst über den Fall berichtet, demnach soll die junge Frau nach der Landung zudem in eine zweiwöchige Quarantäne, ein Hotel wird eigens dafür gemietet. Peter Fahlbusch schätzt, dass die Exklusivabschiebung um die 100.000 Euro kosten wird: