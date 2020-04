New Work und eine angemessene Work-Life-Balance hängen für mich eng zusammen. Weil ich Vertrauensarbeitszeit habe, kann ich selbstbestimmt meine Mittagspause verlängern und abends dafür länger am Schreibtisch sitzen. Weil ich flexibel Urlaub nehmen kann, tue ich das dann, wenn ich es spontan brauche. Wenn nur der Handwerker kommt, muss ich aber nicht freinehmen – an solchen Tagen arbeite ich einfach von zu Hause.

2800 Euro brutto, 30 Urlaubstage

Was mir an meiner Firma allerdings nicht so gut gefällt, ist eine Klausel im Arbeitsvertrag: Wir dürfen untereinander nicht über das Gehalt oder die Urlaubstage reden. Ich finde, das passt nicht zum New-Work-Gedanken. Denn da geht es doch um eine offenere, entspanntere und auch transparentere Arbeitswelt. Heimlich tauschen wir uns trotzdem aus. Mit einem Einstiegsgehalt von monatlich 2800 Euro brutto liege ich etwa im Mittelfeld. Einige meiner Kolleginnen und Kollegen verdienen mehr, andere weniger. Beim Urlaub bin ich hingegen gut dabei: 30 Tage im Jahr. Eine Kollegin hat zum Beispiel nur 24.