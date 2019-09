Aber sich krank schreiben lassen, ohne einen Arzt persönlich gesehen zu haben?

"Sehr viele Frauen leiden stark unter den Schmerzen, wissen aber, dass die Ursachen ihrer Schmerzen ungefährlich sind", sagt der Gründer. Den Gang zum Arzt könne man sich sparen.

Aber woher weiß man, wenn man keinen Arzt aufsucht, ob man nicht doch eine Patientin mit einer ernsthaften Erkrankung ist? Was, wenn die Regelschmerzen zum Beispiel an einer Endometriose oder Eileiterentzündung liegen, von der die Patientin bisher nichts wusste? Ansay sagt: "Im Fragebogen werden schon erste Risikofaktoren abgefragt."

Außerdem bekämen Patientinnen – nach ihrer Bestellung – eine automatische Aufklärungsnachricht, inklusive Ratschlag zur Therapie. Darin heißt es: "Deshalb lassen Sie Regelschmerzen grundsätzlich bitte einmal bei Ihrer Gynäkologin oder Ihrem Gynäkologen abklären. Sollten Ihre Beschwerden stärker werden, länger als 3 Tage andauern oder neue Symptome hinzukommen, lassen Sie sich bitte sofort ärztlich untersuchen. Ärzte finden Sie z.B. hier: www.weisse-liste.de/de/arzt/arztsuche/."

Gedacht sei der Service also für Frauen, die schon wissen, dass ihre Regelschmerzen ungefährlich sind. Darauf hingewiesen werden sie allerdings erst nach dem Kauf.

Bis zu 17 Mal im Jahr kann man sich wegen Regelschmerzen bei au-schein.de krankschreiben lassen. "Denn ein Menstruations-Zyklus dauert mindestens 21 Tage. 365 Tage geteilt durch 21, also 17 Krankschreibungen im Jahr möglich", erklärt Ansay. Der Dienst könne deutschlandweit, in Österreich und der Schweiz genutzt werden. Der Arzt, der die Bescheinigungen hauptsächlich ausstellt, sitzt dabei in Lübeck.

Das ist auch der einzige Hinweis für den Arbeitgeber, dass es sich bei der Krankschreibung um eine Online-Krankschreibung handeln könnte. Wenn der Arbeitnehmer aus München kommt, kann das schon auffallen – ändert aber nichts an ihrer Rechtmäßigkeit.

Akzeptieren Arbeitgeber denn die Krankschreibungen aus dem Internet?

Ilka Schmitt, Fachanwältin für Arbeits- und Sozialrecht aus Berlin ist kein Fall bekannt, in dem ein Unternehmen gegen Online-Krankschreibungen geklagt hätte. 2018 gab es eine Gesetzesänderung zur Telemedizin, die in 14 Bundesländern die Fernbehandlung zulässt. Nur Brandenburg hat sich gegen die Zulassung der ausschließlichen Fernbehandlung ausgesprochen (Ärzteblatt), in Mecklenburg-Vorpommern steht noch eine finale Entscheidung aus (Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern).

"Die Arbeitsunfähigkeitbescheinigung aus dem Internet verstößt gegen kein Gesetz und kann dem Arbeitgeber vorgelegt werden. Trotzdem ist sie im Zweifelsfall nicht so rechtssicher wie eine von einem Arzt, der einen auch persönlich untersucht hat", erklärt Schmitt.



Denn Schmitt gibt zu bedenken, dass die Selbstauskunft der Patientinnen leicht manipulierbar sei: Die Patientin gebe auf der Webseite selbst an, für wie lange sie sich arbeitsunfähig fühle. Außerdem könne man auf der Seite zurückklicken und seine Symptom-Angabe so anpassen, bis man eine Krankschreibung bekomme.

Beim Selbsttest zeigt sich: Wer zu viele Risikofaktoren angibt, erhält eine Nachricht, man könne den Dienst nicht nutzen, eine verlässliche Diagnose sei nicht möglich. Es ist danach aber kein Problem, wieder von vorn zu starten. Ein Paradies für Blaumacher, so scheint es.

Der Arzt in Lübeck könne dem nicht widersprechen, denn er untersuche den Patienten ja nicht.

Wenn es zu einem Streit mit dem Arbeitgeber käme und der Fall lande vor Gericht, erklärt Schmitt, dann könne die Krankschreibung sehr einfach infrage gestellt werden. "Da wird der Richter dann eher dem Arbeitgeber glauben," schätzt Schmitt.