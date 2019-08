Wie wird man Notärztin oder Notarzt?

Wer nach Abitur und – im Normalfall – sechsjährigem Medizinstudium als Arzt Notarzteinsätze fahren will, benötigt einen Notarztschein. Dafür muss man 24 Monate in der unmittelbaren Patientenversorgung tätig sein, davon mindestens sechs Monate in der Intensivmedizin, Anästhesiologie oder in der Notaufnahme. Außerdem nimmt man an einem 80-stündigen Notarztkurs teil und fährt mindestens 50 Einsätze unter Anleitung eines erfahrenen Notarztes. Zuletzt muss eine Prüfung bei der Ärztekammer abgelegt werden.

Laut der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) haben schätzungsweise ca. 80.000 Ärzte die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin. Davon dürfte jedoch nur die Hälfte der Notärzte aktiv sein. Die Bundesvereinigung der Arbeitsgemeinschaften der Notärzte Deutschlands (BAND) hat derzeit mehr als 11.000 aktive Mitglieder.

Da der Rettungsdienst Ländersache ist, ist die Organisation und die Vergütung regional sehr unterschiedlich. Das Einstiegsgehalt von Assistenzärzten liegt bei etwa 4.500 Euro. Laut BAND arbeiten die meisten Notärzte neben ihrer eigentlichen Kliniktätigkeit freiberuflich auf Honorarbasis. Dann bekommen sie je nach Standort meist 30-60 Euro pro Stunde und ggf. Zulagen, wie Nachtzuschläge, pro Einsatz.