In Nordrhein-Westfalen könnten Kinder in Kitas bald rund um die Uhr betreut werden. Der Gesetzesentwurf soll laut Familienminister Joachim Stamp (FDP) im Januar 2019 vorliegen. Das neue Kinderbildungsgesetz könnte dann schon 2020 in Kraft treten. (Rheinische Post)