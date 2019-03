Die Hostessen in den grünen Jacken klammern sich vor dem Eingang der Elbphilharmonie immer noch tapfer an ihre Schilder, die der Wind wegzuwehen droht. Sie lächeln nicht mehr so breit wie am Morgen. Ein Elphi-Mitarbeiter, der täglich dort stehen muss, spricht ihnen Mut zu: "Ihr glaubt gar nicht wie gut sich das anfühlen wird, wenn ihr heute Abend auf der Couch liegt."



Auch sie haben ihr Menschsein mit zur Arbeit gebracht.

Später, wieder im großen Konzertsaal der Elphi, wird Ex-Außenminister Joschka Fischer interviewt. Er erzählt, wie toll sein Job als Taxifahrer war, sagt Sätze wie "Mein Coaching war die Realität" und warnt vor den Herausforderungen der Digitalisierung. Bezogen auf seine Vergangenheit in der radikalen Linken gesteht er: "Der junge Fischer wäre mir nicht positiv gesonnen". Dieser Veranstaltung vermutlich auch nicht.

Der Abschluss des Tages wird in einem der angesagtesten Clubs der Stadt gefeiert, direkt an der Reeperbahn. Es ist voll und laut, man trinkt Gin Tonic, Rotwein und Rum Cola. Es gibt Pasta aus dem Parmesan-Laib und in Trockeneis gefrorenes Popcorn.