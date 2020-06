Dieses Nachwuchsproblem hat Hamburg aber nicht exklusiv: In Berlin stehen viele der 4500 Beschäftigten ebenfalls kurz vor dem Ruhestand (Jahresbericht Feuerwehr Berlin), während die Einwohnerzahl der Hauptstadt steigt, und damit auch die Zahl der Einsätze (bento). In Nordrhein-Westfahlen ist die Situation ähnlich. In Hamburg hat die neue "Quelle", wie Bernd Herrenkind das Programm nennt, das Nachwuchsproblem zu einem Teil schon gelöst, es gibt bereits Bewerberinnen und Bewerber für die Jahrgänge bis 2022.

In Hamburg lernen die Anwärterinnen und Anwärter in den ersten 18 Monaten der neuen Ausbildung unterschiedliche Bereiche des Handwerks kennen. Dachstuhl- und Trockenbau, Schweißen, Elektrik. "Immer mit dem Fokus, was sie später für den Beruf können müssen. Es sollen keine Klempner aus ihnen werden, sondern Feuerwehrmänner und -frauen, die den Blick für die technische Einrichtung eines Gebäudes haben", erklärt Bernd Herrenkind.