Nichts hilft, du wechselst die Stadt: Wie verhinderst du, dass du wieder in einer Stadt landest, in der du dich nicht wohlfühlst?

Du weißt jetzt auf jeden Fall, was du nicht willst. Aber was willst du stattdessen? Hast du dich in der großen Stadt von den Massen erschlagen gefühlt, dann suche eine kleinere Stadt. Bist du ein großer Fußballfan, dann siehe in eine Stadt mit Bundesliga-Verein. Du bist religiös, dann ziehe in einer Stadt, in der der Glaube noch eine Rolle spielt.



Jede Stadt hat ihre Identität. Wie wäre es also, wenn du einen Kurzurlaub in deiner zukünftigen Studienstadt machst, um dieses Mal vorher herauszufinden, ob du dich wohl fühlst.

"Es gibt Menschen, die leiden darunter, wenn sie in eine Stadt komplett ohne ein Klischee, ohne eine Identität kommen. Andere leiden darunter, wenn sie in eine Stadt mit einer Identität kommen, die dann aber nicht zu ihnen passt", erklärt Matej.