Heute: Wie bekomme ich meine Aufregung im Berufseinstieg in den Griff?

Das sagt Sara Weber:



"In meiner alten Firma habe ich gemeinsam mit einer Freundin gearbeitet. Deshalb war ich auch an meinem ersten Arbeitstag nicht sehr aufgeregt. Trotzdem finde ich es in neuen Jobs relativ schwer, vom Team aufgenommen zu werden. Alle kennen sich, sie wissen zum Beispiel, welche Fertigkeiten jeder besitzt. Neulinge müssen sich erst einmal beweisen. Die Kolleginnen und Kollegen testen, wie sie mit einem umgehen können, was man sich gefallen lässt und wo Stärken und Schwächen liegen. Es dauerte einige Zeit, bis ich als Neue einen Platz fand.