Wann und wo hast du gearbeitet?

Angefangen habe ich mit 16. Mein älterer Bruder hatte schon ein paar Jahre in dem Getränkemarkt gearbeitet und seine Chefin sprach mich an, ob ich nicht auch Lust hätte Geld zu verdienen. Ich habe direkt zugesagt. So habe ich im "Saftladen" angefangen, wie wir ihn liebevoll genannt haben – und bin sieben Jahre geblieben.

Was hast du von dem Job erwartet?

Mein Bruder erzählte mir schon damals, dass das Arbeitsklima im Laden super wäre und so ließ ich mich erstmal darauf ein. Ich wusste ungefähr, was ich zu tun haben würde: Kisten schleppen, Leergut zählen, den Boden wischen, falls mal was kaputt geht.