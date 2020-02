In diesen Tagen beginnen die Bewerbungsphasen an den zwei großen Journalistenschulen des Landes: der Deutschen Journalistenschule in München und der Henri-Nannen-Schule in Hamburg. Jedes Jahr bewerben sich 10.000 junge Menschen aus Deutschland um einen Platz an einer Journalistenschule – nur 300 werden genommen. So bekommst du einen Platz: