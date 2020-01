Durchgemacht

Die Mietpreise steigen stetig, Bafög bekommt nur jeder dritte Student – wer sich sein Studium selbst finanzieren muss oder nicht nur auf seine Eltern verlassen kann oder will, braucht einen Nebenjob. In Deutschland arbeiten zwei Drittel der Studierenden neben der Uni - manche von ihnen nachts. Während ihre Kommilitonen feiern oder für den nächsten Vorlesungstag schlafen – verdienen sie ihren Lebensunterhalt. Was die Nachtarbeit mit ihnen macht, erzählen sie in unserer Videoreihe "Durchgemacht".