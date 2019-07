Was laut Zaus auch helfen kann, ist die Übung "Erklär's der Oma". Die geht so: Such dir einen Menschen, der nicht vom Fach ist, und erkläre in einfachen Worten, worum es bei deinem Schreibprojekt geht. Der ganze Denkprozess und das Herunterbrechen des Themas sortiert auch deine Gedanken. Und die Rückfragen der "Oma" können dir ganz neue Perspektiven bringen – oder dir zeigen, was an deiner Arbeit verwirrend ist.

5 Schreibblockade? Festgefahren? So kommst du wieder in Fahrt:

Es gibt verschiedene Techniken: Du kannst in einem Brainstroming erst mal alle Schlagworte aufschreiben, die dir in den Sinn kommen. Oder gleich in einer Mind Map die zentralen Begriffe sortieren und miteinander in Verbindung bringen.



Oft liegt es an zu großem Perfektionismus, dass eine Schreibhemmung entsteht. Dann empfiehlt Zaus die Drei-Platz-Methode nach Gisbert Keseling:

Teile dein Schreiben ein: Es gibt den Platz des Träumers, den Platz des Machers und den Platz des Kritikers.

Platz des Träumers: Gibt es Orte, von denen du weißt, dass dir da gute Ideen kommen? Bei vielen Leuten sind das Spaziergänge oder beim Sport. Suche diese Orte auf, wenn du gerade Ideen brauchst – und hab etwas zu Schreiben dabei, um dir Notizen zu machen.

Platz des Machers: Das ist dann dein Schreibtisch (oder die Bibliothek). Schreibe "einfach" drauf los. Dein Perfektionismus will wahrscheinlich alles, was du gerade schreibst, noch zehnmal überprüfen, löschen und überdenken, aber das ist hier der falsche Platz. Hier schreibst du.

Platz des Kritikers: Gehe mit deiner Arbeit weg vom Schreibtisch. Vielleicht auf eine Parkbank oder in ein Café? Hier kannst du mit etwas Abstand noch einmal kritisch drüberschauen, deinen Text verfeinern oder löschen, was wirklich Quatsch war. Aber du hast erst mal eine Blockade durchbrochen, und das ist immer gut.

6 SOS-Tipps, wenn die Konzentration zwischendurch nachlässt:

Du merkst, dass du mehr am Handy daddelst, als dass du schreibst? Dass du lieber zum dritten Mal staubsaugst, als weiter zu lesen? Diese Maßnahmen können dir helfen:

Rahmenbedingungen überprüfen: Zaus empfiehlt, dass du zuerst einmal schaust, ob du unter den gegebenen Umständen arbeiten kannst. Wie sollte dein Arbeitsplatz aussehen, damit du dich hier wohlfühlst? Wenn sich die Bücher und Notizblätter auf deinem Schreibtisch so hoch stapeln, dass du den Monitor deines PCs nicht mehr siehst, dann räum auf. Und wenn es in deiner WG zu laut ist, dann denke darüber nach, ob du in der Bibliothek nicht besser arbeiten könntest.

Pomodoro: Diese Übung heißt so, weil Küchenwecker oft die Form einer Tomate (italienisch "pomodoro") haben. Zaus erklärt sie so: Nimm dir einen Küchenwecker – oder auch einfach dein Handy – und stelle dir einen Intervall von zum Beispiel 20 Minuten ein. In diesen 20 Minuten schreibst du. Es gibt kein WhatsApp, du darfst dir keinen Kaffee holen, nicht mal auf Toilette. Wenn die 20 Minuten um sind, mach kurz, was du willst. Aber danach stell dir wieder einen Intervall von 20 Minuten ein. Setze dir ein Ziel wie: Wenn du es schaffst, fünf "Pomodori" lang konzentriert und effektiv zu arbeiten, dann belohnst du dich und gehst abends ins Kino.

Kurze Sporteinheit: Fitness-Trainer Gleich empfiehlt körperliche Übungen, die den Herzschlag und auch den Stoffwechsel kurzzeitig wieder "hochfahren" lassen. "Ich selbst präferiere zum Beispiel das Seilspringen. Wenn das aber wegen der Umgebung (Bibliothek etc.) nicht möglich ist, machen es auch Kniebeuge oder Liegestütz." Grundsätzlich gilt: "Eine Minute volle Belastung für den Körper, und der Geist kann wieder arbeiten", sagt Gleich.

7 Wenn nichts hilft: Nutze die Angebote deiner Uni.

Eine Masterarbeit ist eine anspruchsvolle, ungewohnte Tätigkeit, die einen langen Zeitraum dauert. Natürlich wird es da Höhen und Tiefen geben, betont Zaus.

Inzwischen sind die meisten Universitäten und Fachhochschulen darauf vorbereitet und bieten Hilfsangebote an. Es gibt Tutorium-Programme, Workshops, Lerngruppen oder auch Psychotherapeutische Beratungsstellen. Und es gibt spezielle Schreiblabore oder Writing Centers, die den Studierenden helfen können.