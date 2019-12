bento: Motivation ist primär für den Arbeitgeber wichtig. Was macht aber die Arbeitnehmer glücklich? Man kann ja auch unmotiviert und trotzdem zufrieden sein.

Timo: Das stimmt: Wer die ganze Zeit zu Hause sitzt, weil er nicht ins Büro fahren will, ist wahrscheinlich unmotiviert, aber glücklich. Ich denke aber auch, dass man nicht motiviert und unglücklich sein kann. Also ist höhere Motivation auch etwas Gutes für die Arbeitnehmer. In den Wirtschaftswissenschaften gibt es die Anreiztheorie. Sie besagt, dass man Mitarbeiter nur mit etwas motivieren kann, was sie gerne tun und was sie glücklich macht.