Nichts war gut genug

Die größte Herausforderung für mich war, mit dieser Person zusammenzuarbeiten. Sie erwartete, dass ich 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche erreichbar war. Abends und am Wochenende schickte sie mir Nachrichten und fragte etwa, ob ich einen Kommentar bei Facebook schon gesehen hätte. Zuerst auf mein Diensthandy, und wenn ich nicht antwortete an meine private Nummer.

Gespräche, Meetings und Kundentermine mit meiner Chefin verliefen oft furchtbar, zumindest aus meiner Sicht. Ich stellte ihr Ideen zu Events oder Kooperationen vor und sie fragte mich, wie ich auf so einen Schwachsinn kommen würde. Einmal übernahm ich zwei Wochen lang ihre Urlaubsvertretung und musste mir danach anhören, wie dumm ich mich angestellt hätte und dass sie noch nie so sauer auf jemanden gewesen sei. Als ich sie fragte, was ich denn falsch gemacht hätte, konnte sie mir keine konkreten Beispiele nennen.