Ich habe mich mit beiden an einen Tisch gesetzt und das Gespräch moderiert. Wir stellten fest, dass die 'Täterin' die Situation als gar nicht so schlimm wahrgenommen hatte. In diesem Fall haben wir das Problem also sehr schnell aus der Welt geschafft. Ich fand es super, dass mein Angestellter Vertrauen in mich hatte und mich angesprochen hat. Als Chef habe ich ja einen massiven Einfluss auf das Arbeitsklima im Büro.

Wenn das Mobbing nach dem Gespräch trotzdem weitergeht und auch die Chefs oder Vorgesetzten nicht helfen können, sollte man seine wertvolle Zeit nicht an einem Arbeitsplatz verschwenden, an dem man nicht geschätzt wird. Das zieht auf Dauer nur runter und ist unnötig. Mein Vorschlag: Lieber nach einem anderen Job umsehen. Gute Mitarbeiter werden überall gebraucht."