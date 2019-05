Im Master sind sie oft die einzigen Frauen in Veranstaltungen, insgesamt sind 107 Männer eingeschrieben und nur 17 Frauen. Mit ihren Kommilitonen haben sie aber keine Probleme, haben nicht das Gefühl, von den Männern kleingemacht zu werden. "Die Männer sind uns gegenüber viel schüchterner, als es die Frauen im Bachelor waren", sagt Herzog.



Ob sie sich wünschen würden, dass es auch einen Master nur für Frauen gebe? Beide verneinen. "Jetzt wissen wir ja, dass wir es draufhaben", sagt Mendenhall. Es gehe ja nicht darum, Frauen ein möglichst schönes Studium zu bereiten, sondern ihnen die anfängliche Angst vor der Informatik zu nehmen.



In der Berufswelt ist die Informatik nach wie vor eine Männerdomäne, noch stärker als im Studium. Laut Bundesagentur für Arbeit lag der Frauenanteil 2017 unter 17 Prozent. Kann ein Frauenstudium darauf vorbereiten, sich in dieser Welt durchzusetzen? Herzog und Mendenhall haben nach einer längeren Praxisphase während des Bachleors keine Bedenken. Außerdem arbeiten sie beide als Werkstudentinnen, Herzog in der Automobilindustrie, Mendenhall bei einem IT-Unternehmen. "Wir können mit Männern umgehen, keine Sorge", sagt Herzog.

Die Männer aber manchmal nicht so gut mit ihnen. Sie trauen ihnen weniger zu, glauben sie. Ein Beispiel: Als sich Herzog für einen Informatik-Job als Werkstudentin bewarb, bot man ihr eine Stelle in der Projektassistenz an. "Also quasi als Sekretärin", sagt sie. Mendenhall sagt, dass das Programmieren komischerweise als eine Art Königsklasse der Informatik gelte.