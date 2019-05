Grün

Bill Nye bei "Last Week Tonight": Die Welt geht unter! Wem sagt er das?

Warum "Science Guy" Bill Nye gerade alle Klimaskeptiker als "Motherfucker" beschimpft.

Bill Nye kennen viele als netten Erkläronkel aus dem Fernsehen. In den Neunzigern führte der Mann mit der großen Fliege Experimente und Bastelarbeiten im Fernsehen durch – er ist so eine Art US-amerikanische Version von Jean Pütz. Heute moderiert er "Bill Nye Saves the World" auf Netflix, sein Publikum sind nicht mehr Kinder, sondern Erwachsene, die mehr von der Welt verstehen wollen.

Nun geht ein kurzes Video durchs Netz, in dem Bill Nye vor den Gefahren des Klimawandels warnt.

Aber "nett" ist er nicht mehr. Nur noch wütend.

Der studierte Ingenieur ist zu Gast in John Olivers Sendung "Last Week Tonight" und soll mit einem "lustigen" Experiment verdeutlichen, wie schlimm es um den Anstieg des weltweiten CO2-Gehalts steht. Anstatt das in kindergerechte Worte zu packen oder Gaswölkchen aus Erlmeierkolben zu zaubern, zündet Bill Nye einfach kurzerhand einen Globus an. Und beschimpft die Zuschauer als "Motherfucker".

"Werdet verdammt noch mal erwachsen!", ruft er in die Kamera, während die Welt in Flammen steht. Dann zeigt er auf Feuerlöscher, Decke und Sandeimer – Dinge, die beim Löschen helfen könnten. Wenn die Menschheit mutig genug wäre, sie zu benutzen.