Leopold mag nicht nur diese alternative Wohnweise. Er hat dadurch auch einen alternativen Lebensstil, will frei sein, unabhängig. Jetzt, das Abi hinter sich, will er erstmal auf Weltreise gehen. Sein Tiny House wird er dann an Touristen vermieten, Hitzacker ist ein Kneipp-Kurort. An einem Buch über Tiny Houses schreibt er nebenbei, wenn er nicht gerade an seinem Blog arbeitet. Und einen Auftrag, ein Tiny House für eine Kundin zu bauen, hat er auch.

Läuft alles. Leopold ist unbeschwert.

Bisher hat das Wichtigste geklappt. Für die Projektarbeit hat er eine glatte Eins bekommen.