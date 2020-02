1. "Design Jewel in the midst of MITTE!"

Es ist immer die gleiche Masche, nur der Name wechselt: Mal heißt er Sam Wallace, 52, Architekt aus London. Dann wieder Milenko Vasic, 50, Architekt aus Slowenien. Auf den großen Immobilienportalen hat er schicke Wohnungen im Angebot. Verlockende Kurzbeschreibungen wie "Design Jewel in the midst of MITTE!“ klaut er bei Airbnb, die schmucken Fotos vermutlich auch.

Auf Anfragen reagiert er mit Mails, die klingen, als kämen sie frisch aus dem Google-Translator. Ein Treffen sei leider nicht möglich, aber "die Vorsicht ist 600 EUR“, schreibt er und meint damit Vorkasse oder Kaution. Wer die bezahlt, sieht sein Geld sicher nicht wieder.