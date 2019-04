Herr Munzert, wenn ich durch die Vorstellung von Bewegung fitter sein kann – heißt das etwa, ich muss keinen Sport mehr machen?

Munzert: Nein, der Effekt von mentalem Training ist nie so groß, als wenn man tatsächlich physisch aktiv ist. Aber wenn ich die sogenannte mentale Simulation zusätzlich einsetze, kann ich Bewegungen perfektionieren und meine Leistung verbessern.

Mentale Simulation – wie geht das?

Wenn wir Handlungen oder Bewegungen, die wir umsetzen wollen, vor unserem inneren Auge ablaufen lassen, ist das eine mentale Simulation. Wenn ich zum Beispiel ein IKEA-Regal zusammenbauen will, kann mir der Plan dabei helfen. Aber ich muss mir auch vorstellen, wie ich das Regal zusammensetze. Dabei nutzte ich mentale Simulation, ohne dass mir das bewusst ist. Oder wenn ich morgens aus der Haustür gehen will und meinen Schlüssel nicht finden kann, dann überlege ich, was ich zuletzt gemacht habe. War ich vielleicht noch mal auf der Toilette und habe den Schlüssel dort vergessen? Die mentale Simulation ist ein Hilfsmittel, um Handlungen zu planen oder sich an Handlungsabläufe zu erinnern.