Wie funktioniert das?

"Die Methode der mentalen Kontrastierung hilft uns Prioritäten zu setzen und unsere Wünsche zu erfüllen. Es ist eine bewusste Imaginationstechnik, die nichtbewusste Prozesse in Gang setzt, die uns dann helfen unser Verhalten zu ändern – ohne dass wir es überhaupt merken. Das ist praktisch. Man kann mentale Kontrastierung gut im Alltag anwenden, auch in Kombination mit Wenn-dann-Plänen, einer Strategie, die Peter Gollwitzer von der Universität Konstanz entdeckt hat. Dazu muss man sich nur vier Schritte merken, die wir in einem Acronym zusammengefasst haben: WOOP. "



WOOP – wofür steht das?

"WOOP steht für Wish, Outcome, Obstacle, Plan oder Wunsch, Ergebnis, Hindernis, Plan. Ich frage mich zuerst: Was ist mein Wunsch, was will ich wirklich, etwas das ich erreichen kann, das aber herausfordernd ist? Dann frage ich mich: Was wäre das Allerschönste, das Allerbeste wenn ich meinen Wunsch erfülle? Das Allerschönste stelle ich mir dann ganz lebhaft vor. Jetzt wechsle ich den Gang: Was ist es in mir, das der Wunscherfüllung im Weg steht? Was ist mein zentrales inneres Hindernis? Und das Hindernis stelle ich mir dann ebenfalls lebhaft vor. Und schließlich überlege ich wie ich das Hindernis überwinden kann und formuliere den Wenn-dann-Plan: Wenn das Hindernis auftritt, dann werde ich das effektive Verhalten zur Überwindung des Hindernisses zeigen."