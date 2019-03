Doch wenn wir uns klar definierte Ziele setzen und diese Schritt für Schritt verfolgen, können Videos auch dabei helfen, diese zu erreichen. Weil sie uns Informationen darüber liefern, welche Hindernisse wir überwinden müssen und weil sie uns somit ermöglichen, unsere Wünsche realistisch einzuschätzen.

Je mehr uns ein Video mit der Realität konfrontiert und uns auch die Dinge zeigt, die schwierig sind und was alles schieflaufen kann, umso hilfreicher ist es dabei. Anders als noch im linearen Fernsehen zeigen uns YouTuber in ihren Tutorials zum Glück oft genau das.

Es ist, wie so oft im Leben: Das Potential, das die rund um die Uhr verfügbaren Videos unserer Generation schenken, ist riesig. An den entlegendsten Winkeln der Welt können wir die absurdesten Spezialitäten lernen, sei es in der Küche oder beim Sport. Doch genau so groß ist die Versuchung, das Leben nur über den Bildschirm zu leben, während uns die Welt offen steht.

Vielleicht bräuchten wir mal ein Video, das uns zeigt, wie man damit richtig umgeht.