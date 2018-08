Wie verhältst du dich in Situationen, in denen dir jemand einen blöden Spruch drückt?

Meistens sage ich einfach Jjaja, passt schon" und gehe weg. Ich hab überhaupt keine Lust auf solche Diskussionen. Ich nehme mir vieles zu Herzen und überlege dann, ob ich doch etwas falsch gemacht habe. Gerade, wenn ein Spruch von jemandem kommt, der den Job schon viel länger macht als ich. Das sind dann die Tage, an denen ich mich besonders lang im Fitnessstudio auspowern muss. Ich mache so was einfach lieber mit mir selber aus.

Ist es trotzdem dein Traumberuf?

Ja, auf jeden Fall. Wenn ich mit dem Lkw eine Landstraße entlangkurve und dann hinter einem Hügel die Sonne untergehen sehe – das ist einfach toll.