Natürlich könnte ich auch all meine EC-, Kredit- und Kundenkarten mit Magneten versehen und an den Kühlschrank pinnen. Ich könnte auch die Transaktionen ausdrucken und sie in einem Schuhkarton sammeln. Aber mal ehrlich: Abgesehen von einer finanziellen Existenzkrise hätte ich davon gar nichts.

Bitcoins, Online-Banking, bargeldloses Bezahlen: Während wir alle so unglaublich vertieft sind in Displays und Online-Shops, übersehen wir übrigens am Ende auch diejenigen, die keine Wahl haben. Wer Bargeld im Portemonnaie hat, kann zwischendurch auch mal was abgeben.