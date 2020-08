Die Tiere, die wir verarbeiten, kommen aus der Region. Die Lieferwege sind kurz, die Schweine und Rinder sollen so wenig Stress wie möglich ausgesetzt sein. Das ist ein großer Unterschied zu den Industrieschlachtereien, die gerade in der Kritik stehen. Ich bekomme die Diskussion um die großen Schlachtbetriebe und die Haltungs- und Arbeitsbedingungen dort hauptsächlich über das Fernsehen und die Zeitung mit. In unserer Landmetzgerei sind wir in einer heilen Welt. Für mich fühlt sich unser Arbeitsklima richtig familiär an.

Ich habe auch nicht den Eindruck, dass unsere Kundinnen und Kunden in den vergangenen Wochen kritischer geworden sind. Ich denke, sie wissen, was sie bei uns kriegen, woher die Produkte kommen und wer sie herstellt – das beruhigt viele. Sie sagen uns, dass sie froh sind, eine Metzgerei um die Ecke zu haben, in der sie persönlichen Kontakt zu den Fleischern haben.

Ich finde auch, dass es einen großen Unterschied macht, woher man seine Produkte bezieht. Ich würde schon sagen, dass ich mehr Fleisch und Wurst esse als der Durchschnitt. Allerdings kaufe ich nur Produkte, bei denen ich weiß, dass ich keinen riesigen Schlachtbetrieb unterstütze, der Tiere aus Massentierhaltung verarbeitet und in alle Welt verschickt. Regionale Wertschöpfung ist mir wichtig. Dieses Fleisch kostet zwar mehr, aber das leiste ich mir. Wenn alle Konsumenten darauf Wert legen würden, würden sich die Haltungsbedingungen der Tiere und die Arbeitsbedingungen der Angestellten meiner Meinung nach automatisch verbessern. Ohne dass jeder komplett auf Fleisch verzichten muss.