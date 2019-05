Ich wollte einfach selber Entscheidungen treffen und mir selber die passende Therapie für die Patienten überlegen. Im Studium lernt man zudem sehr viel mehr über den menschlichen Körper als in der Ausbildung. Allerdings habe ich im Studium schnell gemerkt, dass ich vor allem in Chemie und Physik Schwierigkeiten hatte, weil mir das Wissen aus dem Abitur fehlte.

Aber mit sehr viel Fleiß habe ich alle Klausuren beim ersten Mal bestanden. Einige meiner Kommilitonen, die zum Beispiel ein Einser-Abitur haben, haben die Klausuren nicht direkt bestanden. Deswegen denke ich nicht, dass ein Medizinstudium nur mit einem sehr guten Abitur machbar ist. Klar muss man sich hinsetzen und mehr lernen, als jemand der zum Beispiel Biologieleistungskurs hatte.

Meine Familie und Freunde finden es toll, dass ich mich nach den beiden Ausbildungen noch für ein Medizinstudium entschieden habe und unterstützen mich dabei.

Allerdings gibt es auch Leute, die es ungerecht finden, dass Leute ohne Abitur die Möglichkeit für ein Medizinstudium bekommen. Zum Beispiel ein Arzt, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Der reagierte sehr skeptisch, weil seine Nichte, die Abitur gemacht hat, auf einen Studienplatz warten muss. Ich finde solche Reaktionen traurig, weil eine Ausbildung – egal in welchem Bereich – auch sehr anspruchsvoll sein kann. Leute, die eine Ausbildung machen, haben ja oftmals eine Doppelbelastung, weil sie arbeiten und nebenbei auch lernen müssen. Ich denke, dass vorherige Berufserfahrungen nur von Vorteil sein können, weil man einfach weiß, was man will und wohin man will.

Jonas* (32) aus Mainz möchte später in die Allgemeinmedizin oder innere Medizin.

Ich habe im Jahr 2003 meinen Realschulabschluss ohne Abitur gemacht, weil ich durch meine Eltern keine entsprechende Unterstützung oder Motivation bekam. Nach der Schule ging ich freiwillig als ​Soldat auf Zeit für vier Jahre zur Bundeswehr und anschließend machte ich eine ​Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Nach der Ausbildung arbeitete ich ​drei Jahren in einer interdisziplinären Notaufnahme, wobei ich irgendwann ​unzufrieden mit meinem Beruf wurde und nach einer beruflichen Veränderung suchte.