Im Internet entdeckte ich ein Angebot des Roten Kreuzes für einen einjährigen Freiwilligendienst in Nicaragua. Schon wenige Wochen später ging es los. Neun Monate lang unterrichtete ich vormittags Sport an einer Grundschule, nachmittags verteilte ich Medikamente an Patienten in einem Gesundheitszentrum. Ich bekam schnell mehr Verantwortung, durfte auch impfen und später sogar Hausbesuche machen. Ich arbeitete hart, oft 50 Stunden pro Woche, aber ich fühlte mich großartig und genoss den Umgang mit den Patienten. Genau das war es, was ich machen wollte.

Arzt zu werden, war schon immer mein Traum. Ich bewarb mich erneut bei der ZVS, wurde aber wieder abgelehnt. Ich hatte das Gefühl, in ein Loch zu fallen. Doch dann bekam meine Mutter, eine Grundschullehrerin, das Angebot, an einer internationalen Schule in Bogotá zu unterrichten. Und beim Abendessen kam mir dann plötzlich die verrückte Idee: Wieso bewerbe ich mich nicht dort für das Medizinstudium?