Streaming

Was diese Woche neu auf Amazon Prime Video ist

Was lohnt sich zu schauen - und was nicht? Kunden von Amazon Prime haben jede Woche aufs neue die Qual der Wahl. Noch dazu werden einige Neuzugänge großspurig angekündigt, während andere buchstäblich über Nacht von der Bildfläche verschwinden. Hier sind die besten Neustarts der Woche.

Auftragskiller, brutale Morde, Flugzeugabstürze und ein Mann, der nicht einen Job halten kann: Bei Amazon wird es diese Woche also nicht langweilig! Keanu Reeves ist in "John Wick: Kapitel 2" zurück und Charlize Theron hat als Kind in "Dark Places - Gefährliche Erinnerung" ein traumatisches Erlebnis, welches sie aus guten Gründen nicht loslässt.

Denzel Washington spielt in "Flight" einen abhängigen Piloten und wer etwas lachen will, der schaut sich die zweite Staffel von "Kevin Can Wait" mit Kevin James an.