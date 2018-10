Gerechtigkeit

Wie Flüchtlinge auf Facebook über Seehofers Grenzpläne diskutieren

"Und die Österreicher trinken in Ruhe Tee"

Deutschland wird künftig restriktiver mit Flüchtlingen umgehen, die zuvor in einem anderen EU-Land Asyl beantragt haben – so will es die Bundesregierung. Am Montag hatten sich erst CDU und CSU auf einen Kompromiss geeinigt, der Asylbewerber an der deutsch-österreichischen Grenze künftig in "Transitzentren" festsetzt (bento). In der Nacht zum Freitag wurden in einer Einigung mit der SPD daraus "Transferzonen", außerdem sollen Asylverfahren künftig beschleunigt werden (bento).

Kurz zuvor hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel beim EU-Gipfel auch eine Verschärfung der europäischen Asylpolitik erwirkt – "geschlossene Lager" inklusive (bento).

Unklar ist bislang, wie sich diese Maßnahmen genau umsetzen lassen – und ob Flüchtlinge nicht trotzdem Wege finden, Schutz zu suchen.