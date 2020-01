bento: Was war die größte Hürde auf dem Weg?

Elisa: Sich endgültig dafür zu entscheiden – das war tatsächlich die größte Hürde. So eine Entscheidung muss man wirklich zu hundert Prozent wollen und leben. Wirklich zu sagen: „Ich mach das jetzt, komme was wolle“ – das war nicht so einfach.

Dieser Sprung ins kalte Wasser hat mich echt wachgerüttelt. Auf einmal war Lombok mein Zuhause. Und dann kam der ganze Papierkram, ich konnte die Sprache nicht und die kulturellen Gegebenheiten überforderten mich. Es waren ziemlich viele Herausforderungen auf einmal.

Wenn ich heute in meinem Handy die Kontakte durchgehe, schüttle ich immer den Kopf. Da begegnen mir eine indonesische Steuerberaterin, ein Anwalt, ein Notar und so weiter. Manchmal habe ich das Gefühl, dass solche Nummern noch nicht in mein Handy gehören sollten. Ich war halt erst 23 als ich mich für diesen Weg entschied und 24 als wir anfingen zu bauen.