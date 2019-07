Zum Start als Juicer bekam er von Lime einen futuristisch aussehenden weißen Helm geschenkt und vier Ladegeräte. Eine englischsprechende Mitarbeiterin erklärte ihm in einem kahlen Kreuzberger Hinterhof-Büro fast eine Stunde lang, was er zu beachten habe. Dann ging es los.

Immer nach der Arbeit setzt sich Denis jetzt noch einmal in seinen roten VW Polo und sammelt Elektroroller ein. Er bringt sie nach Friedrichshain, steckt sie daheim im Wohnzimmer an den Strom und verteilt sie morgens wieder an zentralen Punkten der Stadt. Höchstens vier auf einmal, das Aufladen dauert bei einem leeren Roller etwa sechs Stunden. Wenn Denis am nächsten Tag Spätschicht hat, fährt er die Roller manchmal auch nachts schon aus und holte noch einmal neue. Wo es akkuschwache Roller gibt, sieht Denis in der App. 30 Minuten lang kann er sie dann reservieren und einsammeln. Bislang gibt es wesentlich mehr Scooter als Juicer.

An seinem ersten Tag konnte er so insgesamt acht Roller aufladen. Weil er bei einem zu früh den Stecker zog, bekam er von Lime nur Geld für sieben – 28 Euro. Am zweiten Tag schaffte er sogar 13 Roller, bislang sein Rekord. Ein paar der Roller mussten in die Werkstatt, wofür es weniger Geld gab. 47 Euro hatte er laut App am Ende des Tages verdient. An den beiden Tagen darauf wurde es wieder etwas weniger, insgesamt verdiente Denis 16 Euro. Die nächtlichen Touren hatten ihn müde gemacht.