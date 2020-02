Gerechtigkeit

"Klimaschutz ist superkonservativ!": Ein Gespräch mit Philipp Amthor

Ist der CDU-Abgeordnete in Wahrheit der Konservative aus der Zukunft?

Philipp Amthor passt eigentlich nicht in unsere Zeit. Mit dem akkuraten Scheitel und einem bübischen Lächeln wirkt er eher wie ein Abgeordneter der Bonner Republik in den 50ern als wie einer des 21. Jahrhunderts in Berlin. Und trotzdem ist er genau da und redet so gar nicht wie ein Mann aus den 50ern. "Sorry für den Struggle", sagt Philipp zur Begrüßung in seinem Büro – er hat zehn Minuten warten lassen.

Seit 2017 sitzt Philipp Amthor als der jüngste Abgeordneter für die CDU im Bundestag, er wohnt in Kreuzberg und bezeichnet sich selbst als wertkonservativ. Wer Amthor im Bundestag reden hört, merkt, dass die Politik seine große Leidenschaft ist. Kein Jungpolitiker hat so viele Reden gehalten wie er (bento), am Pult geht er mit der AfD hart ins Gericht, hat aber auch für Linke und Grüne wenig übrig. Ist Philipp Amthor mit seiner Anti-Haltung zum linken Zeitgeist am Ende vielleicht der wahre Rebell der jungen Generation?