Wie wird man Künstler?

In Deutschland gibt es Kunsthochschulen und Kunstakademien (hier sind sie aufgelistet), an denen man allgemeine Studiengänge wie "Freie Kunst" oder "Bildende Kunst" belegen kann. Oder man studiert eine spezifischere Kunst, wie Malerei oder Bildhauerei. Um an einer dieser Schulen angenommen zu werden, muss man meist einige Arbeitsproben einreichen und, sollte man daraufhin eingeladen werden, Aufnahmeprüfungen bestehen. (Zeit Online)

Wer Künstler oder Künstlerin werden möchte, muss allerdings nicht zwangsläufig studieren. Leon Löwentraut wurde an der Kunstakademie in Düsseldorf abgelehnt und stellt heute trotzdem in internationalen Galerien und Museen aus. Da Künstlerinnen in der Regel freiberuflich arbeiten, ist auch die Selbstvermarktung wichtig, dazu gehören Vorstellungen bei Galerien oder Förderern. Nicht jeder kann aber von seiner Kunst leben, weswegen einige Künstler auch in Museen oder Galerien einen sogenannten Broterwerbsjob ausüben. (Studis-online.de)