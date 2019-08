Streaming

Mit "Orange Is the New Black" verliert Netflix seine beste Serie

"Seasons pass us by and we think that we've got time, but here we are – at the end", singt eine Frauenstimme, während mir bekannte Gesichter in die Kamera winken, sich umarmen und weinen. Ich sitze auf meinem Bett und weine mit. Ich habe soeben den finalen Abspann meiner Lieblingsserie gesehen.

"Orange Is The New Black" ist vorbei. Für mich endet damit das Beste an Netflix.

Seit Ende Juli ist die siebte und letzte Staffel der US-amerikanischen Gefängisserie verfügbar. Das Lied zum Abspann, geschrieben von Danielle Brooks, ist eine Liebeserklärung an die Serie, den Cast und die gemeinsame Zeit. Ein Satz darin trifft mich besonders: