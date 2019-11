"Ich liebe die Arbeit mit Kindern, stumpfes Unterrichten ist aber nicht so mein Ding. Das habe ich während der Praktika, die zum Studium gehören, gemerkt. Vor der Klasse an der Tafel zu stehen, macht mir einfach keinen Spaß. Dazu kommt noch, dass ich die Inhalte mancher Prüfungen mittlerweile sinnlos finde und mir nicht vorstellen kann, dass ich das später wirklich mal brauche. Phonetik und Lautsprache sind zum Beispiel Dinge, die ich zwar im Studium lerne, später aber nicht im Unterricht an die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten weitergebe. Ich bin auch ein sehr familienverbundener Mensch, für mein Referendariat müsste ich aber extra in eine andere Stadt ziehen.